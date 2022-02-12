Итоги 11.02: Сроки вторжения и санкции для НАШ

В Белом доме озвучили сроки вероятного нападения России на Украину; СНБО ввел санкции против телеканала НАШ. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Вашингтоне назвали дату и планы РФ по атаке на Украину

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может начать вторжение в Украину до завершения Олимпийских игр в Пекине - до 20 февраля. В то же время издание газета Politico сообщает, что глава Белого дома Джо Байден назвал союзникам конкретную дату - 16 февраля.

В свою очередь агентство Bloomberg называет "днем Х" 15 февраля. При этом ряд западных изданий утверждают, что вторжение начнется с двухдневной бомбардировки городов Украины.

СНБО внес телеканал НАШ в санкционный список

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении телеканала НАШ. Кроме того, под рестрикции попали компании Наша Прага, НАШ 24, НАШ 365 и Proteas House, которая является их владельцем. Ограничения введены на пять лет.

Президент Владимир Зеленский своим указом уже ввел в действие решение СНБО по санкциям, отметив, что "ни один наш, украинский, телеканал не пострадал".

Десятки стран призвали своих граждан покинуть Украину

Ряд государств следом за США призвали своих граждан воздержаться от поездок в Украину или покинуть ее территорию из-за угрозы военного конфликта с Россией. Среди них Израиль, Британия, Черногория, Нидерланды, Япония, Южная Корея, Норвегия, Эстония, Северная Македония, Дания, Нидерланды, Латвия, Канада.

Вскоре руководство Евросоюза обратилось с аналогичным призывом ко всем гражданам стран сообщества.

Россия отменила перекрытие Азовского моря

В Госпогранслужбе сообщили, что Россия отменила перекрытие акватории Азовского моря на время учений с 13 по 19 февраля, тогда как в Черном море маневры продолжаются. В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что, несмотря на блокирование Россией части акватории морей, Украина на сегодняшний день имеет свободный доступ ко всем своим портам.

Совет ЕС одобрил выделение Украине финансовой помощи

Послы ЕС поддержали предложение Еврокомиссии предоставить Украине дополнительную макрофинансовую помощь в размере 1,2 миллиарда евро. В Совете ЕС отметили, что текст этого решения в Европейском парламенте рассмотрят в ускоренном темпе.

Апелляционный суд не изменил меру пресечения Порошенко

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Печерского районного суда Киева об избрании меры пресечения в виде личных обязательств народному депутату, лидеру партии Европейская солидарность Петру Порошенко, тогда как прокуратура требовала отправить его под стражу с альтернативой выхода под залог в миллиард гривен.

В красную зону внесены еще три региона

Минздрав обновил карантинные зоны, добавив в красный список Закарпатскую, Луганскую и Хмельницкую области. Теперь в этом перечне пять регионов, включая Ровенскую и Ивано-Франковскую области. При этом Полтавщина внесена в желтую зону, остальные регионы входят в оранжевую зону карантина.

ВАКС отправил под арест Трубицына и других фигурантов дела о взяточничестве

Высший антикоррупционный суд Украины избрал депутату Киевского городского совета Владиславу Трубицыну меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней - до 9 апреля 2022 года - с альтернативной внесения залога в размере 14,9 миллиона гривен.

Также суд отправил под арест пятерых его приближенных. Все фигуранты подозреваются в получении взятки в размере 1,26 миллиона гривен.

Открыто производство по факту попытки фальсификации дела о ДТП с участием кортежа Ярославского

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту попытки фальсификации дела о ДТП в Харькове со смертельным исходом с участием кортежа президента группы DCH Александра Ярославского. В рамках этого дела бизнесмена, который сразу после произошедшего улетел в Лондон, вызывают на допрос. При этом мужчина, который изначально взял вину за аварию на себя, не явился на допрос.

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