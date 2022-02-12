Украина официально признала Саакашвили потерпешим - Денисова

В Украине расследуют превышения должностных полномочий работниками правоохранительных органов Грузии при содержании Саакашвили.

Украина официально признала бывшего президента Грузии Михэила Саакашвили потерпевшим по делу о ненадлежащем обращении в грузинском заключении. Об этом омбудсмен Людмила Денисова в пятницу, 11 февраля, сообщила в Telegram.

"Процесуальным руководителем Генеральной прокуратуры Украины в ходе досудебного следствия гражданин Украины, председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михэил Саакашвили признан потерпевшим в соответствии со статьей 55 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

14 января текущего года было начато производство по факту совершения преступления против Саакашвили, предусмотренного частью 3 статьи 365 Уголовного кодекса Украины, а именно превышения должностных полномочий работниками правоохранительных органов Грузии при содержании Саакашвили.

"Признание Михэила Саакашвили потерпевшим произошло с учетом того, что ему причинен физический и моральный ущерб неправомерными действиями работников правоохранительных органов Грузии", - подчеркнула Денисова.

По ее словам, указанный процессуальный статус дает основания Саакашвили в дальнейшем воспользоваться своими правами в качестве потерпевшего на разных стадиях уголовного производства.

Денисова добавила, что дело Саакашвили и в дальнейшем находится на её контроле.

Ранее сообщалось, что Саакашвили поставил ультиматум в грузинской тюрьме. Он потребовал встречи с независимыми врачами и возможности обмена конфиденциальной информацией с посетителями.

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