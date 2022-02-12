США объявят об эвакуации сотрудников своего посольства в Киеве - АР

Небольшое число американских дипломатов могут быть оставлены в стране, однако будут перемещены на Запад к границе Украины с Польшей.

США намерены эвакуировать сотрудников своего посольства в Киеве из-за вероятного вторжения России в Украину. Об этом со ссылкой на источники сообщило в субботу, 12 февраля, агентство Associated Press.

По данным агентства, Госдепартамент в субботу объявит о том, что всем сотрудникам дипмиссии необходимо покинуть Украину из опасений готовящегося Россией вторжения в страну.

По словам источников агентства, небольшое число американских дипломатов могут быть оставлены в стране, однако будут перемещены на Запад к границе Украины с Польшей.

Ранее в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты идут на дальнейшее сокращение численности персонала своего посольства на Украине и призывают всех американцев немедленно покинуть эту страну.

"На данном этапе мы хотим выразиться предельно ясно: любой находящийся на Украине американец должен уехать как можно скорее - в течение ближайших 24-48 часов", - добавил он.

Напомним, президент США Джо Байден в ходе переговоров с лидерами ряда стран Евросоюза и НАТО в пятницу, 11 февраля, заявил им, что нападение РФ на Украину начнется 16 февраля.

В этот же день агентство Bloomberg со ссылкой на разведку США сообщило, что Россия планирует начать полномасштабное вторжение на территорию Украины 15 февраля.

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