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На Донбассе семь обстрелов за сутки, ранен военный
За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано семь нарушений режима тишины, ранен украинский военнослужащий. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Отмечается, что вблизи Марьинки противник задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.
С начала текущих суток зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи Песок противник вел огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
Напомним, за сутки 10 февраля на Донбассе усилились обстрелы. Сепаратисты восемь раз открывали огонь. Тогда бойцы ВСУ не пострадали.
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