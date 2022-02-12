На Донбассе семь обстрелов за сутки, ранен военный

С начала текущих суток враг обстрелял украинские позиции у Песок из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, без потерь.

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано семь нарушений режима тишины, ранен украинский военнослужащий. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Отмечается, что вблизи Марьинки противник задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.

С начала текущих суток зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи Песок противник вел огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Напомним, за сутки 10 февраля на Донбассе усилились обстрелы. Сепаратисты восемь раз открывали огонь. Тогда бойцы ВСУ не пострадали.

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