Макрон и Зеленский провели телефонный разговор

Президенты обсудили ситуацию с безопасностью Украины, а также пути активизации мирного процесса в рамках нормандского формата и переговоров Трехсторонней контактной группы.

Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня, 12 февраля, провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Обменялись мнениями по поводу последних международных переговоров. Ценю личную вовлеченность Эммануэлля Макрона в процесс деэскалации", - отметил Зеленский.

Президент сообщил, что они с Макроном обсудили ситуацию с безопасностью Украины, а также пути активизации мирного процесса в рамках нормандского формата и переговоров Трехсторонней контактной группы.

Ранее сообщалось, что 28 января Зеленский и Макрон провели телефонные переговоры, темой которых стала встреча политсоветников лидеров "нормандской четверки".

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