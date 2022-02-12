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Макрон и Зеленский провели телефонный разговор
Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня, 12 февраля, провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Зеленский сообщил в Twitter.
"Обменялись мнениями по поводу последних международных переговоров. Ценю личную вовлеченность Эммануэлля Макрона в процесс деэскалации", - отметил Зеленский.
Президент сообщил, что они с Макроном обсудили ситуацию с безопасностью Украины, а также пути активизации мирного процесса в рамках нормандского формата и переговоров Трехсторонней контактной группы.
Ранее сообщалось, что 28 января Зеленский и Макрон провели телефонные переговоры, темой которых стала встреча политсоветников лидеров "нормандской четверки".
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