На трассе Киев-Борисполь установили новейшую систему управления

На информационных табло отображается разнообразная информация о дорожных и погодных условиях.

На единственной в стране магистрали Киев-Борисполь заработала система управления дорожным движением. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Киевской области.

"19 информационных порталов и более 130 камер помогают следить за условиями движения на 17-километровом участке трассы М-03. Эта система первая в Украине. В течение месяца система работала в тестовом режиме", - говорится в сообщении.

На информационных табло отображается информация о дорожных условиях и ограничениях, разрешенная скорость, дорожные пробки, температура и состояние дорожного покрытия.

Для контроля и мониторинга движения использована система Invipo. Это платформа позволяет операторам контролировать и управлять дорожными технологиями, устройствами и системами.