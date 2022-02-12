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Зеленский показал кадры с учений возле Крыма

Тактико-специальные учения МВД прошли в Херсонской области, за которыми наблюдал президент Украины.
Зеленский показал кадры с учений возле Крыма
 

В Каланчаке Херсонской области сегодня, 12 февраля, прошли тактико-специальные учения МВД, за которыми наблюдал президент Украины. Владимир Зеленский опубликовал фото в своем Телеграм-канале.

Президент на брифинге призвал украинцев сохранять спокойствие.

"Никого не боимся и не паникуем. Проводим обучение и держим ситуацию под контролем. Все будет Украина!", - подписал фото Зеленский.

На учениях отрабатывалось реагирование на "незаконные пересечения" пунктов пропуска и "ликвидация" вооруженных групп.

 

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