Канада предоставит Украине финансовую помощь

Лидеры стран обсудили усилиях дипломатов по деэскалации и пакет финансовой помощи для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время телефонного разговора обговорили деэскалацию и финансовую помощь Украине. Об этом глава государства сообщил в Twitter.

"Состоялся важный разговор с моим другом Джастином Трюдо о дипломатических усилиях наших союзников по деэскалации", - написал он в соцсети.

Зеленский также приветствовал решение Канады предоставить значительный финансовый пакет для укрепления Украины.

"Еще один мощный сигнал, что Украина и Канада вместе", - добавил Зеленский.

Напомним, в субботу, 12 февраля, у Зеленского состоялся телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили ситуацию с безопасностью Украины, а также пути активизации мирного процесса в рамках нормандского формата и переговоров Трехсторонней контактной группы.

А накануне Зеленский обсудил Донбасс с главой ОБСЕ Збигневом Рау. Президент ожидает активизацию работы ТКГ и полное выполнение мандата СММ ОБСЕ на Донбассе.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet