Кулеба: ЕС и США приготовили для РФ "мощную бомбу"

Американские и европейские партнеры завершили формирование санкционного пакета с "очень болезненными санкциями" для РФ.

В последнее время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба получал информацию о самых разных сценариях развития событий в связи с возможным вторжением в Украину России. Ни один из прогнозов, по его словам, пока не сбылся. Об этом сообщает ТСН.

"Мы знаем несколько вещей. Первое: сейчас позиция Украины сильнейшая, начиная с 2014 года. С экономической точки зрения, с дипломатической и военной. Второе: мы знаем, что благодаря нашей инициативе и работе партнеры в Европейском Союзе, Соединенных Штатах завершили формирование санкционного пакета. И это будут очень болезненные санкции для русской Федерации. Поверьте, они нанесут непоправимый ущерб российской экономике. И это тоже фактор сдерживания", - сказал министр.

Также он заверил, что Украина готова к любому сценарию развития событий.

"Это не преувеличение, это вывод, который я могу сделать на основе данных в моем распоряжении", - подчеркнул дипломат.

По его словам, в пакет санкций США и ЕС не входит отключение России от международной платежной системы SWIFT. Но и без этого санкции являются серьезнейшим инструментом влияния.

"SWIFT на сегодняшний день не является частью санкционного пакета... Это - результат внутренних процессов в ЕС. Некоторые страны не готовы уступить собственные интересы. Но надо понимать, если бы в этом пакете был SWIFT, то это была бы атомная бомба, но и без SWIFT этот пакет остается мощной бомбой", - отметил Дмитрий Кулеба.