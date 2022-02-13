Канада и ФРГ переводят диппредставительства во Львов

Полноценная работа посольств будет возобновлена "как только позволит обстановка с безопасностью в Украине".

Канада приостановила работу своего посольства в Киеве на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в стране. Канадское посольство временно будет работать во Львове. Об этом говорится в заявлении главы МИД Мелани Жоли.

"Дипломатическое присутствие Канады и активное участие в Украине будет продолжаться. Услуги гражданам Канады также будут продолжать предоставляться из временного офиса только по предварительной записи. Однако наши возможности оказывать консульскую помощь могут становиться все более ограниченными. Канадцы должны и дальше избегать поездок в Украину. Мы призываем тех, кто находится в Украине, уехать сейчас", - отметила она.

Жоли добавила, что работа посольства в Киеве будет возобновлена "как только позволит обстановка с безопасностью в Украине".

Добавим, что об оптимизации работы своих дипломатических представительств заявило МИД Германии.

"Мы оставим наше посольство в Киеве открытым, но сократим дипломатический персонал, который там находится. Наше генеральное консульство в Донецке, с 2014 года базирующееся в Днепре, будет временно перемещено во Львов", - говорится в сообщении в Twitter.

Напомним, ранее Оттава призвала канадцев покинуть Украину. При этом канадские дипломаты в Киеве остаются на своих рабочих местах и продолжают предоставлять консульские услуги.

Также сообщалось, что посол Британии Мелинда Симмонс и представитель ЕС Матти Маасикас остаются в Киеве.

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