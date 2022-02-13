В Крыму чиновник исполнил танец живота в здании администрации - СМИ

В "Совете министров" Крыма решили не разбираться с заявлениями о танце живота в здании администрации.

В Крыму в одной из местных администраций чиновник переоделся в русалку и исполнил танец живота. "Шоу" проходило на фоне портрета президента РФ Владимира Путина, российских флагов и герба, пишет Подъем.

Издание, ссылаясь на соцсети, отмечает, что танец якобы исполнил "глава" Нижнегорского района Антон Кравец. По какому поводу был "концерт", не сообщается.

"Нам это не надо. Может быть, это и было странно, но нас эта информация пока не интересует", - прокомментировал ролик пресс-секретарь "председателя Совета министров" Крыма Евгений Пересветов.

Тем временем некоторые пользователи социальных сетей утверждают, что танец на видео якобы исполняет женщина. Выступление состоялось 23 февраля 2021 года.

Напомним, ранее в Херсоне депутатам к 8 марта спели песню Смаженый кабанчик. Певца, который выступил в зале заседаний облсовета, сопровождали две полуобнаженные танцовщицы.

Позже также в Херсоне губернатор и мэр поучаствовали в вечеринке с полуголыми девушками. Глава Херсонской ОГА Сергей Козырь, мэр областного центра Игорь Колыхаев и ряд местных депутатов и чиновников посетили закрытую вечеринку, приуроченную к Международному дню театра. Одним из номеров вечеринки были танцы полуобнаженных девушек.



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