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Украина и Турция обсудили морскую блокаду РФ

Главы МИД Украины и Турции помимо ситуации с безопасностью в морях обсудили и военно-техническое сотрудничество.
Украина и Турция обсудили морскую блокаду РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре со своим турецкой коллегой Мевлютом Чавушоглу обсудил ситуацию с безопасностью в Украине, в частности, в акваториях Черного и Азовского морей. Об этом Кулеба сообщил в своем Twitter.

"Содержательный разговор с Мевлютом Чавушоглу по поводу созданного РФ кризиса безопасности и угроз в Азовском и Черном морях, дипломатических путей снижения напряжения", - написал он.

Министр добавил, что также во время разговора речь зашла о развитии военно-технического сотрудничества Украины и Турции.

 

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