Помимо автомобилей, спецназовцы получили оптические прицелы, баллистические калькуляторы, приборы ночного видения.

Представители отдела техпомощи правоохранительным органам посольства США в Украине передали украинскому спецподразделению КОРД автомобили и оборудование для высокоточной стрельбы. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Передача автомобилей на базе Mercedes-Benz Sprinter и снаряжение высокоточной стрельбы состоялась в рамках проекта международной технической помощи Поддержка устойчивого развития подразделений особого назначения КОРД Национальной полиции Украины", - говорится в сообщении.

Американские партнеры передали оптические прицелы, баллистические калькуляторы, приборы ночного видения и специализированные автомобили, которые будут использоваться для борьбы с преступностью.

Cмотрите фотогалерею: США передали КОРДу автомобили и оборудование для высокоточной стрельбы

По словам старшего советника по реформированию правоохранительных органов отдела по правоохранительным вопросам посольства США в Украине Фрэнка Херберта, поддержка проекта продолжается с 2015 года.

Напомним, ранее США передали Госпогранслужбе 40 внедорожников. Эта техника является частью пакета неотложной помощи в размере $20 млн. Помощь также содержит другие транспортные средства, радиосвязь, палатки и другое оборудование.

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