ВСУ в районе ООС готовы к любым сценариям – штаб

Военные полностью владеют обстановкой. Сохраняйте спокойствие и верьте Вооруженным силам Украины, призвал Павлюк.

Обстановка на Донбассе остается контролируемой, а Вооруженные силы Украины полностью готовы к любому развитию событий. Об этом заявил командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"Обстановка в районе проведения ООС надежно контролируется нашими защитниками. Мы полностью владеем обстановкой и реально оцениваем ситуацию, просчитываем все возможные сценарии развития ситуации и готовы к ним. В настоящее время все стабильно, без существенных изменений", - сказал он.

По словам командующего ООС, подразделения проводят мероприятия боевой подготовки и имеют все необходимое для сдерживания вооруженной агрессии.

Он также добавил, что враг продолжает пренебрегать режимом "тишины". Так, сепаратисты обстреливают ВСУ, сосредотачивает военную технику за пределами района отведения войск.

"Мы знаем, как реагировать на такие действия, и при необходимости решительно отвечаем на провокации", - отметил Павлюк.

Он призвал сохранять спокойствие и верить ВСУ.

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Накануне президент Владимир Зеленский высказался о возможном вторжении РФ. Он заявил, что Украина анализирует всю информацию украинской и иностранных разведок. Также он призвал не сеять панику.



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