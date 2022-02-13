Все будет по закону: Венедиктова призвала Ярославского вернуться в Украину

Венедиктова пообещала честное и прозрачное расследование. Что касается признавшегося в смертельном ДТП гражданина, правоохранители его не могут найти.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова призвала бизнесмена Александра Ярославского вернуться в Украину и пообещала объективное расследование смертельного ДТП с участием его кортежа. Об этом она заявила на брифинге в Харькове, пишет Укринформ.

"Следствие работает. Для того, чтобы не было ни у кого никаких сомнений, мне кажется, сейчас может как раз правильно будет обратиться к господину Александру Владленовичу (Ярославскому, - ред.). Если мы хотим, чтобы у нас было все честно, прозрачно, по справедливости... Возвращайтесь в Украину, я вам обещаю, что все будет по закону. Все будет честно, профессионально и быстро. Мы выполним все следственные действия. Здесь гарантией мое слово будет", - сказала генпрокурор.

Она также подчеркнула, что считает странным то, что гражданин, признавшийся в том, что это он насмерть сбил человека в ночь на 9 февраля на трассе Киев-Харьков-Должанский, не пришел на судебное заседание для избрания ему меры пресечения.

Венедиктова добавила, что этого водителя "пока что не можем найти".

Также, по ее словам, ее подчиненные проведут полноценное расследование и в отношении сотрудников Нацполиции Харьковской области и прокуроров Харьковской облпрокуратуры.

Напомним, авто из кортежа Ярославского насмерть сбило мужчину под Харьковом. Сам Ярославский вылетел из Украины чартерным рейсом в Великобританию. Он также прокомментировал ДТП, заявив, что спал и ничего не знает. Позже стало известно, что водитель из кортежа Ярославского явился в полицию.

Глава МВД Денис Монастырский уволил главу полиции Харьковской области Станислава Перлина, который подозревается в попытке сфальсифицировать обстоятельства ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского. А Ирина Венедиктова взяла под личный контроль это резонансное ДТП.

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