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Австралия приостановила работу своего посольства в Украине

Временное представительство будет перенесено во Львов, а сотрудники посольства покинут Украину.
Австралия приостановила работу своего посольства в Украине

Министерство иностранных дел Австралии приостановило работу своего посольства в Киеве из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Учитывая ухудшение ситуации с безопасностью, вызванное сосредоточением российских войск на границе с Украиной, правительство распорядилось об отъезде сотрудников посольства Австралии в Киеве и временно остановило работу нашего посольства в Киеве", - говорится в сообщении.

Временное представительство Австралии будет перенесено во Львов.

Также в МИДе снова рекомендовали соотечественникам незамедлительно покинуть территорию Украины.

Добавим, свои диппредставительства во Львов переводят Канада и ФРГ. Полноценная работа посольств будет возобновлена "как только позволит обстановка с безопасностью в Украине".

Также Korrespondent.net писал, что еще две страны призвали своих граждан не ездить в Украину – Эквадор и Болгария.
 

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