Главы МИД Украины и Австрии обсудили ситуацию с безопасностью

Собеседники обсудили усилия союзников по защите Украины и сдерживанию РФ от возможного вторжения.

Ситуацию с безопасностью вокруг Украины в телефонном разговоре обговорили министры иностранных дел Украины и Австрии Дмитрий Кулеба и Александер Шалленберг. Собеседники договорились о координации действий. Об этом Кулеба сообщил в своем Twitter.

"В ходе разговора мы с моим австрийским коллегой Александером Шалленбергом обменялись оценками ситуации с безопасностью. Обсудили активные усилия ЕС и всей международной коалиции по защите Украины и сдерживанию России от дальнейшей агрессии", - написал в соцсети министр.

Глава украинского внешнеполитического ведомства добавил, что с Шалленбергом также "договорились и далее тесно координировать действия".

До этого Кулеба провел телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Главы МИД Украины и Турции помимо ситуации с безопасностью в морях обсудили и военно-техническое сотрудничество.

Также Кулеба за один вечер провел переговоры с дипломатами из Германии и США, а также представителем ЕС.