В Донецкой области четырех человек расстреляли в кафе

На месте происшествия правоохранители задержали двух мужчин. Изъяты вещественные доказательства, в том числе оружие.

В Донецкой области два человека погибли во время стрельбы в кафе поселка Гранитное Волновахского района. Еще двоих с ранениями госпитализировали. Стрелявшие задержаны, сообщает Нацполиция в воскресенье, 12 февраля.

Инцидент произошел сегодня ночью примерно в 00:45 на территории кафе. По предварительным данным, между несколькими людьми в кафе возник конфликт, после чего неизвестные начали стрелять.

На место происшествия правоохранители задержали двух мужчин. Полицейские изъяли вещественные доказательства, в том числе оружие. Проводятся первоочередные следственные действия. Начато уголовное производство по фактам умышленного убийства, покушения на умышленное убийство и хулиганства (ч.2 п.1,7 ст.115, ч.3 ст.115, ч.4 ст.296 УК Украины).

Следственные действия продолжаются под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил.

Ранее в центре Херсона пятеро людей избили и расстреляли мужчину. Одного из нападавших задержали. Пострадавший получил многочисленные ушибы тела и несколько ранений, характерных после применения травматического оружия.

Также сообщалось, что в селе Каменская Слобода Черниговской области двое местных мужчин до смерти избили 22-летнего односельчанина.