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На Одесчине рыбак провалился под лед и утонул

Мужчина провалился в прорубь.
 |  Автор: Максим Григорьев
На Одесчине рыбак провалился под лед и утонул
Мужчина утонул во время рыбалки / facebook.com/DSNSODE

Возле села Ивашков Кодымской ОТГ Одесской области сотрудники ГСЧС вытащили тело 57-летнего мужчины из пруда. 12 февраля мужчина во время рыбалки в проруби провалился под лет на расстоянии 80 метров от берега.

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Водолазы разыскивали его с 10 утра и нашли утопленника в районе 17:00. В поисках участвовали шесть спасателей.

Напомним, ранее сообщалось, что под Днепром водолазы достали из воды тело утонувшего мужчины.

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