На Одесчине рыбак провалился под лед и утонул

Мужчина провалился в прорубь.

Мужчина утонул во время рыбалки / facebook.com/DSNSODE

Возле села Ивашков Кодымской ОТГ Одесской области сотрудники ГСЧС вытащили тело 57-летнего мужчины из пруда. 12 февраля мужчина во время рыбалки в проруби провалился под лет на расстоянии 80 метров от берега.

Читайте также: В Днепре водолазы достали из воды тело пропавшего парня

Водолазы разыскивали его с 10 утра и нашли утопленника в районе 17:00. В поисках участвовали шесть спасателей.

Мужчина провалился под лед и утонул / facebook.com/DSNSODE Мужчина провалился под лед и утонул / facebook.com/DSNSODE

Напомним, ранее сообщалось, что под Днепром водолазы достали из воды тело утонувшего мужчины.