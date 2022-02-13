На Одесчине рыбак провалился под лед и утонул
Мужчина провалился в прорубь.
Возле села Ивашков Кодымской ОТГ Одесской области сотрудники ГСЧС вытащили тело 57-летнего мужчины из пруда. 12 февраля мужчина во время рыбалки в проруби провалился под лет на расстоянии 80 метров от берега.
Читайте также: В Днепре водолазы достали из воды тело пропавшего парняВодолазы разыскивали его с 10 утра и нашли утопленника в районе 17:00. В поисках участвовали шесть спасателей.
Напомним, ранее сообщалось, что под Днепром водолазы достали из воды тело утонувшего мужчины.
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