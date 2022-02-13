США эвакуируют военных инструкторов из Украины

Министр обороны США распорядился временно переместить военных Национальной гвардии Флориды из Украины.

Власти США приняли решение эвакуировать из Украины около 150 военных инструкторов в связи с возможным вторжением России. Об этом накануне сообщило агентство Reuters.

Речь идет о военнослужащих Национальной гвардии Флориды, которые находились в Украине для обучения украинских бойцов.

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что решение было принято из-за чрезмерной осторожности и было основано на решении Госдепартамента отозвать некоторых сотрудников из посольства США в Киеве.

"Это изменение позиции не означает изменения нашей решимости поддерживать Вооруженные силы Украины", – подчеркнул Кирби и добавил, что инструкторы будут перемещены в одну из стран Европы.

Сам Кирби написал в Twitter, что министр обороны США распорядился временно переместить военных Национальной гвардии Флориды из Украины.

"Осторожность и обеспечение безопасности наших военных имеют для него первостепенное значение", – добавил представитель Пентагона.

Напомним, 12 февраля Госдепартамент США приказал дипломатам, не занимающим критически важные посты, уехать из посольства США в Киеве. С 13 февраля консульские услуги в посольстве будут приостановлены.

Ранее Великобритания сообщила о намерении вывезти военных инструкторов из Украины.