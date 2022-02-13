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США эвакуируют военных инструкторов из Украины

Министр обороны США распорядился временно переместить военных Национальной гвардии Флориды из Украины.
США эвакуируют военных инструкторов из Украины

Власти США приняли решение эвакуировать из Украины около 150 военных инструкторов в связи с возможным вторжением России. Об этом накануне сообщило агентство Reuters.

Речь идет о военнослужащих Национальной гвардии Флориды, которые находились в Украине для обучения украинских бойцов.

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что решение было принято из-за чрезмерной осторожности и было основано на решении Госдепартамента отозвать некоторых сотрудников из посольства США в Киеве.

"Это изменение позиции не означает изменения нашей решимости поддерживать Вооруженные силы Украины", – подчеркнул Кирби и добавил, что инструкторы будут перемещены в одну из стран Европы.

Сам Кирби написал в Twitter, что министр обороны США распорядился временно переместить военных Национальной гвардии Флориды из Украины.

"Осторожность и обеспечение безопасности наших военных имеют для него первостепенное значение", – добавил представитель Пентагона.

Напомним, 12 февраля Госдепартамент США приказал дипломатам, не занимающим критически важные посты, уехать из посольства США в Киеве. С 13 февраля консульские услуги в посольстве будут приостановлены.

Ранее Великобритания сообщила о намерении вывезти военных инструкторов из Украины.

 

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