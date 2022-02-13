ЕС не будет закрывать представительство в Киеве

ЕС и государства-члены координируют свои действия по нынешней угрожающей ситуации, которая сложилась вокруг Украины.

В ЕС уверяют, что не эвакуируют дипломатов / facebook.com

На официальном сайте представительства ЕС в Украине выложили заявление, в котором говорится о продолжении работы дипломатов Евросоюза.

"Мы не закрываем наши дипломатические представительства. Они остаются работать в Киеве для поддержки граждан ЕС в сотрудничестве с украинскими властями. Информация о присутствии персонала и рекомендации для путешествий будут меняться при необходимости с учетом ситуации безопасности", - сказано в заявлении.

Также дипломатическая служба уверят в поддержке территориальной целостности Украины и суверенитета, а также верит в дипломатические усилия, направленные на деэскалацию.

"Мы подчеркиваем, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины приведет к серьезным последствиям", - заявили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский высказался о возможном вторжении РФ.