ЕС не будет закрывать представительство в Киеве
На официальном сайте представительства ЕС в Украине выложили заявление, в котором говорится о продолжении работы дипломатов Евросоюза.
"Мы не закрываем наши дипломатические представительства. Они остаются работать в Киеве для поддержки граждан ЕС в сотрудничестве с украинскими властями. Информация о присутствии персонала и рекомендации для путешествий будут меняться при необходимости с учетом ситуации безопасности", - сказано в заявлении.
Также дипломатическая служба уверят в поддержке территориальной целостности Украины и суверенитета, а также верит в дипломатические усилия, направленные на деэскалацию.
"Мы подчеркиваем, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины приведет к серьезным последствиям", - заявили в ведомстве.
Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский высказался о возможном вторжении РФ.