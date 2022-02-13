В Борисполе рассказали об изменениях в авиарейсах

Небо над Украиной открыто, а власти не принимали никаких решений по закрытию воздушного пространства.

В аэропорту Борисполь заявили, что учреждение продолжает работать в штатном режиме, а в ближайшее время расписание может меняться.

"Мы внимательно следим за всеми изменениями. В то же время сообщаем, что на сегодня практически все рейсы проходят по расписанию и без изменений в графиках полетов", - говорится в сообщении на странице в Facebook аэропорта.

Об изменениях в рейсах там сообщили:

KLM отменила все свои рейсы с 13.02 до 17.02.2022.

FLY-DUBAI — изменила графики с 14.02 по 28.02.2022: прибытие в 17:25 вместо 22:35; отправление в 18:25, вместо 23:25

QATAR AIRWAYS XQR 295 и 296 – отменен рейс 14.02.2022, потому что будет выполняться рейс на более крупном воздушном судне по расписанию

AIR ASTANA изменила расписание рейса XKC 201 202, следите за расписанием на официальном табло сайта аэропорта.

Напомним, что украинская авиакомпания SkyUp приостановила продажу билетов из-за проблем со страховкой самолетов.

Накануне авиакомпания KML заявила, что прекращает полеты в Украину.