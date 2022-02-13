В Борисполе рассказали об изменениях в авиарейсах
Небо над Украиной открыто, а власти не принимали никаких решений по закрытию воздушного пространства.
В аэропорту Борисполь заявили, что учреждение продолжает работать в штатном режиме, а в ближайшее время расписание может меняться.
"Мы внимательно следим за всеми изменениями. В то же время сообщаем, что на сегодня практически все рейсы проходят по расписанию и без изменений в графиках полетов", - говорится в сообщении на странице в Facebook аэропорта.
Об изменениях в рейсах там сообщили:
- KLM отменила все свои рейсы с 13.02 до 17.02.2022.
- FLY-DUBAI — изменила графики с 14.02 по 28.02.2022: прибытие в 17:25 вместо 22:35; отправление в 18:25, вместо 23:25
- QATAR AIRWAYS XQR 295 и 296 – отменен рейс 14.02.2022, потому что будет выполняться рейс на более крупном воздушном судне по расписанию
- AIR ASTANA изменила расписание рейса XKC 201 202, следите за расписанием на официальном табло сайта аэропорта.
Напомним, что украинская авиакомпания SkyUp приостановила продажу билетов из-за проблем со страховкой самолетов.
Накануне авиакомпания KML заявила, что прекращает полеты в Украину.
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