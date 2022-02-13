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В Борисполе рассказали об изменениях в авиарейсах

Небо над Украиной открыто, а власти не принимали никаких решений по закрытию воздушного пространства.
В Борисполе рассказали об изменениях в авиарейсах

В аэропорту Борисполь заявили, что учреждение продолжает работать в штатном режиме, а в ближайшее время расписание может меняться.

"Мы внимательно следим за всеми изменениями. В то же время сообщаем, что на сегодня практически все рейсы проходят по расписанию и без изменений в графиках полетов", - говорится в сообщении на странице в Facebook аэропорта. 

Об изменениях в рейсах там сообщили:

  • KLM отменила все свои рейсы с 13.02 до 17.02.2022.
  • FLY-DUBAI — изменила графики с 14.02 по 28.02.2022: прибытие в 17:25 вместо 22:35; отправление в 18:25, вместо 23:25
  • QATAR AIRWAYS XQR 295 и 296 – отменен рейс 14.02.2022, потому что будет выполняться рейс на более крупном воздушном судне по расписанию
  • AIR ASTANA изменила расписание рейса XKC 201 202, следите за расписанием на официальном табло сайта аэропорта.

Напомним, что украинская авиакомпания SkyUp приостановила продажу билетов из-за проблем со страховкой самолетов.

Накануне авиакомпания KML заявила, что прекращает полеты в Украину.

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