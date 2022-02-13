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В Украину из США прибыли еще два самолета с боеприпасами

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что ряд европейских государств, пока не оказывавших Украине военную поддержку, рассматривают сейчас такие решения.
В Украину из США прибыли еще два самолета с боеприпасами

 

В Украину прибыли еще два самолета с военной помощью США в рамках пакета в размере 200 млн долларов, сообщает посольство США в Украине.

"Sweet 16 и еще 17 — если вы понимаете, о чем мы: сегодня утром в Киев прибыли два самолета с американской помощью быстрого развертывания, чтобы усилить оборону Украины. Эта часть помощи на 200 млн долларов - боеприпасы и заряды для гранатометов. Мы – вместе с Украиной", - заявили в посольстве.

Напомним, что  министр обороны Алексей Резников в четверг вечером сообщил, что в Украину из США прибыло еще 130 тонн оборонительного оружия.

По его словам, груз состоит из Javelins, боевых выстрелов для гранатометов и другой оборонной амуниции для Вооруженных Сил Украины.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что ряд европейских государств, пока не оказывавших Украине военную поддержку, рассматривают сейчас такие решения.

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