В Украину из США прибыли еще два самолета с боеприпасами

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что ряд европейских государств, пока не оказывавших Украине военную поддержку, рассматривают сейчас такие решения.

В Украину прибыли еще два самолета с военной помощью США в рамках пакета в размере 200 млн долларов, сообщает посольство США в Украине.

"Sweet 16 и еще 17 — если вы понимаете, о чем мы: сегодня утром в Киев прибыли два самолета с американской помощью быстрого развертывания, чтобы усилить оборону Украины. Эта часть помощи на 200 млн долларов - боеприпасы и заряды для гранатометов. Мы – вместе с Украиной", - заявили в посольстве.

Напомним, что министр обороны Алексей Резников в четверг вечером сообщил, что в Украину из США прибыло еще 130 тонн оборонительного оружия.

По его словам, груз состоит из Javelins, боевых выстрелов для гранатометов и другой оборонной амуниции для Вооруженных Сил Украины.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что ряд европейских государств, пока не оказывавших Украине военную поддержку, рассматривают сейчас такие решения.