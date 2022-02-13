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Зеленский в ближайшие часы проведет разговор с Байденом

Беседа будет по телефону.
 |  Автор: Максим Григорьев
Зеленский в ближайшие часы проведет разговор с Байденом
Зеленский пообщается с Байденом / president.gov.ua

Владимир Зеленский в воскресенье, 13 февраля, проведет телефонный разговор с Джо Байденом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

"В ближайшие часы президент Владимир Зеленский обсудит ситуацию по безопасности и текущие дипломатические усилия по деэскалации с президентом США Джо Байденом", – сообщил Никифоров.

Напомним, 12 февраля Джо Байден провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В беседе обсуждалась ситуация вокруг Украины.

Байден предупредил российского президента о решительном ответе США и их союзников в случае нового российского вторжения в Украину.

 

 

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