Зеленский в ближайшие часы проведет разговор с Байденом

Беседа будет по телефону.

Владимир Зеленский в воскресенье, 13 февраля, проведет телефонный разговор с Джо Байденом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

"В ближайшие часы президент Владимир Зеленский обсудит ситуацию по безопасности и текущие дипломатические усилия по деэскалации с президентом США Джо Байденом", – сообщил Никифоров.

Напомним, 12 февраля Джо Байден провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В беседе обсуждалась ситуация вокруг Украины.

Байден предупредил российского президента о решительном ответе США и их союзников в случае нового российского вторжения в Украину.