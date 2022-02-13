Гончаренко дезинформирует украинцев о закрытии неба, пока Порошенко отправляет за границу семью и капитал – блогер

Нардеп от «Евросолидарности» Алексей Гончаренко опубликовал «вброс» о закрытии воздушного пространства над Украиной, который пришлось опровергать Министерству инфраструктуры. Об этом написал блогер Михаил Шнайдер.

Так, нардеп сообщил, что с 14 февраля с 16:00 воздушное движение в Украине будет приостановлено из-за того, что якобы страховые компании отзывают страховки находящихся в лизинге самолетов в украинском воздушном пространстве.

«Естественно, никакой другой информации об этом нигде нет. Мало того - в Мининфраструктуры оперативно отреагировали и заявили, что мы воздушное пространство не закрываем. И пообещали, что "наше государство предоставит государственные и финансовые гарантии авиаперевозчикам, которые не смогут летать в Украину, из-за запрета страховых компаний". То есть, ситуация абсолютно под контролем», - рассказал Шнайдер.

Тем не менее, СМИ уже подхватили сообщение Гончаренко. По мнению блогера, подобная дезинформация может иметь для страны разрушительные последствия.

«И этот Гончаренко изображает из себя патриота - но на кого он работает на самом деле, ещё большой вопрос», - считает Шнайдер.

При этом он поделился информацией о том, что глава «Евросолидарности» Петр Порошенко решил вывезти из страны семью и валюту.

«Деньги везут на инкассаторских автобусах банка ПУМБ - он договорился с Ринатом Леонидовичем о предоставлении четырех машин. В свете последних событий все более очевидно, что "патриоты" из "Евросолидарности", по типу Гончаренко и Порошенко, работают не в интересах государства, а сугубо в личных интересах», - подытожил Шнайдер.