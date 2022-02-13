США выводят с Донбасса своих сотрудников в ОБСЕ - СМИ

Два источника сообщили Reuters, что Соединенные Штаты решили вывести свой персонал из Украины, тогда как Британия переместила своих наблюдателей с оккупированных территорий

Американские сотрудники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) начали выезжать на автомобилях из контролируемого боевиками Донецка, сообщает Reuters.

В то же время в ОБСЕ пока не ответили на запрос журналистов, действительно ли американские сотрудники организации выезжают из ОРДЛО.

По словам свидетеля, несколько бронированных автомобилей с логотипом ОБСЕ были загружены чемоданами, их видели утром в воскресенье вблизи штаба мониторинговой миссии.

Два источника сообщили Reuters, что Соединенные Штаты решили вывести свой персонал из Украины, тогда как Британия переместила своих наблюдателей с оккупированных территорий в регион, подконтрольный украинскому правительству.

Кроме того, датские наблюдатели ОБСЕ также покинули Донецк, сообщил собеседник издания в дипломатических кругах. Reuters пока не установило, покидают ли они страну или только оккупированную территорию, контролируемую боевиками.

В общей сложности 21 наблюдатель ОБСЕ покинул Донецк.

Напомним, что президент США Джо Байден в ходе переговоров с лидерами ряда стран Евросоюза и НАТО в пятницу, 11 февраля, заявил им, что нападение РФ на Украину начнется 16 февраля.

В этот же день агентство Bloomberg со ссылкой на разведку США сообщило, что Россия планирует начать полномасштабное вторжение на территорию Украины 15 февраля.