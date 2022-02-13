Латвия и Польша готовятся принимать беженцев из Украины

Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева заявила, что в случае начала войны страна готова принять до 10 тысяч человек.

На фоне угрозы российского вторжения в Украину Латвия и Польша заявили, что в случае военного конфликта готовы принять украинцев.

Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева заявила, что в случае начала войны страна готова принять до 10 тысяч человек, сообщает LSM.

По словам Голубевой, ведомство уже разработало план и передало для оценки другим министерствам. Она считает, что сейчас не стоит фокусироваться на числах, сколько Латвия могла бы принять, однако должно быть понятно, где и как разместить до 10 000 человек.

Глава МВД Польши Мариуш Каминский заявил, что в связи с российским кризисом страна готовится к разным сценариям, в том числе к наплыву беженцев из Украины, сообщает RMF24.

"Очевидно, что из-за ситуации в Украине мы готовимся к разным сценариям. Один из них – это действия воевод, связанные с возможным наплывом беженцев из Украины, которые из-за возможного конфликта могут искать надежное убежище в нашей стране" – заявил Каминский.

Сообщается, что воеводы уже разослали соответствующие письма местным самоуправлениям.

Об том, что воеводы связываются с представителями местных властей относительно мест размещения для возможных беженцев из Украины сообщил мэр Цеханова и секретарь Ассоциации городов Польши Кшиштоф Косинский.

"Воеводы начали контакты с бургомистрами и мэрами городов. Нас попросили указать перечень мест для размещения беженцев, количество лиц, которые мы можем принять, расходы, связанные с этим, время приспособления зданий с рекомендацией до 48 часов", – сообщил Косинский.

"Надо принять во внимание школы-интернаты, центры отдыха и обучения, общежития, хостелы, гостиницы, а также развлекательные, ярмарочные и спортивные залы", – сказал Константин Радзивилл, Мазовецкий воевода в письме представителям местного самоуправления.

Такие данные – при наплыве беженцев из Украины в Польшу – должны собирать все воеводы.

"Большинство зависит от доброй воли местных властей. Нет принуждения указывать конкретное место, но мы можем это сделать. Я думаю, что органы местного самоуправления будут открыты для этого сотрудничества с правительством", - сказал Кшиштоф Косинский.

Напомним, что президент США Джо Байден в ходе переговоров с лидерами ряда стран Евросоюза и НАТО в пятницу, 11 февраля, заявил им, что нападение РФ на Украину начнется 16 февраля.

В этот же день агентство Bloomberg со ссылкой на разведку США сообщило, что Россия планирует начать полномасштабное вторжение на территорию Украины 15 февраля.