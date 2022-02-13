На Банковой говорят, что правительство решит проблему с авиаперевозками

Государство поддержит украинских авиаперевозчиков, "чтобы страховые компании были уверены – в Украину можно летать и никаких проблем нет".

Правительство намерено принять решения, которые "помогут авиакомпаниям в отношениях со страховщиками" и позволят совершать полеты над Украиной, сообщил замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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"Чтобы рейсы в Украину и из Украины продолжали осуществляться, в течение дня Министерство инфраструктуры подготовило необходимые проекты правительственных решений, которые помогут авиакомпаниям в отношениях со страховщиками. В 20.00 часов состоится заседание Кабинета министров, ожидаем их принятия", - сообщил Тимошенко на своей странице в Facebook.

Тимошенко подчеркнул, что, хотя речь идет о хозяйственных отношениях между частными компаниями, государство поддержит украинских авиаперевозчиков, "чтобы страховые компании были уверены – в Украину можно летать и никаких проблем нет".

Ранее Украинские страховые компании получили уведомление от перестраховочного брокера Ллойда (Великобритания) о временном снятии всех опций по покрытию военных рисков в авиационном страховании.

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"Да мы получали от одного из брокеров — Ллойда, что с понедельника временно снимаются с покрытия все опции по покрытию военных рисков в авиационном страховании, как в страховании ответственности перед третьими лицами, так и КАСКО", — заявил директор страховой компании Анатолий Иванцив, сообщает Интерфакс.

При этом он отметил, что это касается лишь военных рисков по договорам ответственности и страхования КАСКО. Все остальные риски остаются покрытыми, как и ранее.

"Если пострадает самолет в результате военных действий, то страховая компания и перестраховщики не будут покрывать этот убыток, причиной которого стали военные действия. Если вдруг самолет будет сбит и упадет на жилой дом, город, завод и т.д. и нанесет ущерб третьим лицам, то из покрытия ответственности перед третьими лицами также убирается риск покрытия в результате военных действий", — отметил Иванцив.