Украина рекомендует неделю не летать над Черным морям из-за учений РФ

Остается открытым и доступным для планирования полетов воздушное пространство над территорией Украины.

Власти Украины рекомендуют авиакомпаниям с 14 по 19 февраля не выполнять полеты над Черным морем, сообщил регулятор в сфере гражданской авиации Украэрорух.

Эта рекомендация не блокирует в целом полеты в зоне Черного и Азовского морей, отметили в ведомстве. Также остается открытым и доступным для планирования полетов воздушное пространство над территорией Украины.

Рекомендация выпущена вслед за Россией, которая объявила временно опасной зоной часть воздушного пространства над Черным морем из-за планирующихся 14-19 февраля в регионе военных учений. Напомним, что украинская авиакомпания SkyUp приостановила продажу билетов из-за проблем со страховкой самолетов.

Накануне авиакомпания KML заявила, что прекращает полеты в Украину.