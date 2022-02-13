В Днепре напали на съемочную группу УП

Национальная полиция открыла два уголовных производства по факту нападения на съемочную группу издания Украинская правда в Днепре.

В Днепре, в воскресенье, 13 февраля, неизвестные совершили нападение на съемочную группу издания Украинская правда.

Инцидент произошел возле аэропорта Днепра. К видеооператору издания, который выполнял редакционное задание, подошли неизвестные и потребовали удалить видео. Когда оператор отказался, один из мужчин начал угрожать ножом, заставил назвать пароль от телефона и удалил все снятые видео.

Кроме того, другой мужчина начал заламывать руки водителю УП.

Мужчины не представились. По данным УП, это были представители охраны днепровского бизнесмена Александра Петровского.

По факту нападения на журналистов начаты два уголовных производства. Событие квалифицировано как угрозы или насилие в отношении журналистов и препятствование их профессиональной деятельности.

"Полицейские собирают информацию об обстоятельствах происшествия, проводятся первоочередные следственные действия", - добавили в полиции.

В то же время, мэр Днепра Борис Филатов обещает передать УП всю возможную информацию с видеокамер городской системы Безопасный город.