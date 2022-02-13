Убийство в кафе на Донбассе: задержаны двое военных

В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Вследствие стрельбы в селе Гранитное Волновахского района Донецкой области погибли два человека, еще двое ранены. Задержаны двое военнослужащих Вооруженных сил. Об этом в воскресенье, 13 февраля, сообщили в Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере объединенных сил.

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По данным следствия, прошлой ночью двое военнослужащих ВСУ, находясь на территории кафе в Гранитном, устроили стрельбу из закрепленного оружия. В результате военнослужащий Нацгвардии Украины и гражданское лицо погибли, еще два человека получили ранения разной степени тяжести.

Военные задержаны по статьям о хулиганстве с применением огнестрельного оружия и умышленном убийстве двух лиц (п.1 ч.2 ст.115, ч.3 ст.15, п.1 ч.2 ст.115, ч.4 ст.296 УК).

В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.