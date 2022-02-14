На Николаевщине в ДТП погибли пять человек, включая ребенка

Водитель внедорожника допустил столкновение с грузовім автомобилем. Тела погибших доставали спасатели.

На автодороге Киев-Одесса в Николаевской области вечером в воскресенье, 13 февраля, столкнулись внедорожник Toyota и грузовик MAN. Жертвами аварии стали пять человек, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

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Трагедия случилась около 20 часов вблизи пгт Кривое Озеро.

"Водитель внедорожника Toyota допустил столкновение с грузовым автомобилем, в результате чего погибли 5 человек (из них 1 ребенок предварительно в возрасте 8 лет)", - говорится в сообщении.

Тела погибших из машины доставали спасатели.

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По данным полиции, следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.286 УК - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек. Санкция статьи предусматривает до десяти лет тюрьмы.