В Одесской области пьяный водитель сбил девушку с ребенком
В селе Нерубайское Одесской области пьяный водитель на внедорожнике сбил девушку с ребенком, которые находились на обочине, их госпитализировали. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 13 февраля, сообщает пресс-служба полиции области.
"В переулке Курортном 18-летнюю девушку, катившую вдоль обочины коляску с полуторамесячной дочкой, сбил внедорожник. За рулем находился местный мужчина с признаками алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
Сейчас полицейские устанавливают полные обстоятельства аварии. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и задержании водителя.
Ранее сообщалось, что на Николаевщине в ДТП погибли пять человек, включая ребенка.
А в Черновицкой области фура протаранила припаркованный маршрутный автобус, который от удара перевернулся. Вследствие аварии пострадали семеро пассажиров маршрутки.