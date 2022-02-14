В Одесской области пьяный водитель сбил девушку с ребенком

Восемнадцатилетнюю маму и ее полуторамесячную дочь забрала скорая после того, как их сбил пьяный водитель внедорожника.

В селе Нерубайское Одесской области пьяный водитель на внедорожнике сбил девушку с ребенком, которые находились на обочине, их госпитализировали. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 13 февраля, сообщает пресс-служба полиции области.

"В переулке Курортном 18-летнюю девушку, катившую вдоль обочины коляску с полуторамесячной дочкой, сбил внедорожник. За рулем находился местный мужчина с признаками алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают полные обстоятельства аварии. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и задержании водителя.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине в ДТП погибли пять человек, включая ребенка.

А в Черновицкой области фура протаранила припаркованный маршрутный автобус, который от удара перевернулся. Вследствие аварии пострадали семеро пассажиров маршрутки.