"Союз Левых Сил" предлагает правовую помощь гражданам Украины, пострадавшим от языкового закона

Недавно в Киеве уволили учителей за использование русского языка. «Союз Левых Сил» («За новый социализм») в связи с этим выступил с заявлением. В партии уверены: права русскоязычных граждан Украины нарушены. И СЛС (ЗНС) предложил свою практическую правовую помощь гражданам Украины, пострадавшим в результате применения дискриминационных законов, говорится на официальном сайте.

Об этом сказано в официальном заявлении «Союз Левых Сил» («За новый социализм»), опубликованном на сайте партии.

«К сожалению, в дни, когда перед внешними вызовами и угрозами необходимо объединять и сплачивать сограждан, неумная, негосударственническая политика власти только усугубляет внутренний общественный разлом. Мы заявляем – языковые права большинства населения страны не могут быть ущемлены (если мы действительно строим правовое, а не тоталитарное государство». Такая наша позиция не только человечна и глубоко справедлива, она и несокрушимо законна даже в рамках нынешней правовой системы Украины», – заявляют в «Союзе Левых Сил» («За новый социализм»).

Партия СЛС (ЗНС) также предлагает свою практическую правовую помощь гражданам Украины, пострадавшим в результате применения дискриминационных законов.

Закон «О языке» должен быть отменен и заменен на цивилизованную программу поддержки и популяризации украинского языка цивилизованными методами. От этого выиграют все граждане Украины. Партия последовательна в своей позиции – наличие ДВУХ государственных языков предусмотрено ее программой и является одной из партийный целей после получения власти», – резюмирует глава «Союза Левых Сил» («За новый социализм») Максим Гольдарб.