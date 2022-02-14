"Это мегапозор!": олигархи бегут от войны, сеть бурно реагирует

Издание «Украинская правда» сообщило, что олигархи и бизнесмены массово покидают Украину чартерными рейсами – на фоне возможной войны. Только в воскресенье из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов, пишет УП.

Среди чартеров и частных самолетов, покинувших Украину, – борты Рината Ахметова и Бориса Колесникова. Издание добавляет: такого количества чартеров не было за 6 лет наблюдений.

Украинская правда

Однако бегство представителей олигархата началось значительно раньше. Так, в частности, Ринат Ахметов, по данным УП, отбыл из Украины в Цюрих еще 30 января.

Бизнесмен и нардеп Вадим Новинский вылетел из Украины 10 февраля рейсом Киев-Мюнхен. В тот же день уехал за границу Александр Ярославский, кортеж которого сбил насмерть человека.

12 февраля Украину покинули Вадим Столар и Василий Хмельницкий. 13 февраля – бизнесмен Вадим Нестеренко.

Также частный борт на 50 человек заказал депутат ОПЗЖ, миллионер Игорь Абрамович. Этот борт должен вывезти из Киева в Вену родственников однопартийцев и бизнес-партнеров Абрамовича.

Как отмечает «Украинская правда», некоторые из тех, кто предоставил изданию комментарий, отрицают свой отъезд. Но сеть уже активно реагирует на последние новости.

Украинская правда

«Во-первых, это противно. Во-вторых, ситуация доказывает: олигарх не будет стоять на защите интересов страны. Интерес олигарха – только деньги», – написал эксперт Петр Охотин.

«До анонсированной Белым домом войны еще более 48 часов, нет еще никакой опасности, а они уже летят пачками. Разбегаются как тараканы, вслед за «партнерами» и «союзниками». Это все, что нужно знать о нашей «элитке». Это мегапозор. Впрочем, о чем говорить, чувство стыда им незнакомо», – отметил политолог Андрей Золотарев.

Кирилл Сазонов добавил, что подобная паника вообще безосновательна. «Я повторю, что писал и говорил все это время. Российская агрессия возможна, но есть несколько важных моментов. Первый – украинская армия готова встретить врага, и легкой прогулки не будет. Второй – Россия получит весь набор санкций и жесткое сопротивление, что чревато самому существованию путинского режима… Паника – лучший союзник врага сегодня», – подчеркнул он.