На Донбассе украинские военные убили двух греков, - МИД Греции

Конфликт в сельском кафе приобрел межгосударственный масштаб

На выходных в селе Гранитное произошел конфликт в кафе / dn.npu.gov.ua

Министерство иностранных дел Греции сообщило о гибели на Донбассе двух этнических греков и ранении еще двух. Как сообщает пресс-служба МИД Греции, в произошедшем виновны трое военнослужащих ВСУ.

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"Мы выражаем глубочайшую скорбь по поводу внезапной смерти двух экспатриантов и серьезного ранения еще двоих в селе Гранитное, которое находится недалеко от линии соприкосновения в Восточной Украине", - говорится в сообщении.

Утверждается, что виновниками двойного убийства являются трое украинских солдат, у которых возник конфликт с греками "по незначительному поводу".

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Также сообщается, что МИД Греции уже запросил телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, "чтобы подчеркнуть необходимость защиты греческой общины в Украине".

Напомним, ранее сообщалось, что в селе Гранитное на Донбассе произошла стрельба в кафе. В результате два человека были убиты, правоохранители задержали двух военнослужащих. При этом сообщалось, что одним из погибших был боец Нацгвардии.

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