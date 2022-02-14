Телеканал "Дом" презентовал новое шоу "Посетите мой дом"

На телеканале "Дом" состоялась премьера нового развлекательного тревел-шоу украинского производства "Посетите мой дом".

В шоу "Посетите мой дом" жители разных уголков страны представляют проекты, которые могут сделать жизнь в их городе или селе лучше. Цель участников — получить поддержку канала в реализации своего проекта.

Пять героев из разных городов Украины приезжают друг к другу в гости с презентацией места, в котором они живут. Хозяин дома готовит программу для гостей — показывает исторические памятники, красоту природы, угощает лучшими локальными блюдами и т. д.

В каждом выпуске герои делятся своими проектами мечты. Далее происходит оценивание по трем критериям:

экскурсия (знакомство с домом);

угощения в местном стиле;

презентация социального проекта-мечты.

Участник, получивший наибольшее количество голосов, становится победителем и получает приз — возможность реализовать свой проект.

Программа напоминает о том, насколько многогранна и прекрасна наша страна. И что Украина — наш Дом, а люди — главное ее богатство.

На этой неделе за возможность реализовать свой проект соревнуются:

креативщик Илья Грицанюк из Житомира;

писательница Кристина Ковалева из поселка Жихарь в Харькове;

блогер Артем Малахов из Запорожья;

депутат горсовета Оксана Кубрак из Сум;

винницкий священнослужитель Назарий Давидовский.

Чтобы узнать, кто станет победителем, и какой проект будет реализован телеканалом "Дом" — смотрите выпуски шоу "Посетите мой дом".

Миссия проекта — показать, какой быт и мечты у жителей разных уголков Украины, что их отличает и объединяет; какие мы все разные и уникальные, и все же мы — единый народ. А еще — что для захватывающих путешествий необязательно ехать за границу, ведь у нас дома можно найти массу неочевидных красивых мест для исследования.

Смотрите дальнейшие выпуски шоу "Посетите мой дом" в эфире телеканала "Дом", а также в плеере на сайте или в YouTube.

Телеканал "Дім" презентував нове шоу "Відвідайте мій дім"

На телеканалі "Дім" відбулася прем'єра нового розважального тревел-шоу українського виробництва "Відвідайте мій дім".

У шоу "Відвідайте мій дім" жителі різних куточків країни представляють проєкти, які можуть зробити життя у їхньому місті чи селі кращим. Мета учасників – отримати підтримку каналу у реалізації свого проєкту.

П'ять героїв з різних міст України приїжджають один до одного у гості з презентацією місця, де вони живуть. Господар будинку готує програму для гостей — показує історичні пам'ятки, красу природи, пригощає найкращими локальними стравами тощо.

У кожному випуску герої діляться своїми проєктами мрії. Далі відбувається оцінювання за трьома критеріями:

екскурсія (знайомство з будинком);

частування у місцевому стилі;

презентація соціального проєкту-мрії.

Учасник, який одержав найбільшу кількість голосів, стає переможцем і отримує приз – можливість реалізувати свій проєкт.

Програма нагадує про те, наскільки багатогранною і прекрасною є наша країна. І що Україна – наш Дім, а люди – головне її багатство.

Цього тижня за можливість реалізувати свій проєкт змагаються:

креативник Ілля Грицанюк із Житомира;

письменниця Кристина Ковальова із селища Жихар у Харкові;

блогер Артем Малахов із Запоріжжя;

депутат міськради Оксана Кубрак із Сум;

вінницький священнослужитель Назарій Давидовський.

Щоб дізнатися, хто стане переможцем, і який проєкт буде реалізовано телеканалом "Дім" - дивіться випуски шоу "Відвідайте мій дім".

Місія проєкту — показати, який побут та мрії у мешканців різних куточків України, що їх відрізняє та поєднує; які ми всі різні й унікальні, та все ж таки ми — єдиний народ. А ще — що для захоплюючих подорожей необов'язково їхати за кордон, адже у нас вдома можна знайти багато неочевидних красивих місць для дослідження.

Дивіться подальші випуски шоу "Відвідайте мій дім" в ефірі телеканалу "Дом", а також у плеєрі на сайті або YouTube.

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине