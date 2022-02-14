Латвийская авиакомпания запланировала дополнительные рейсы из Украины
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic осуществит дополнительные рейсы из Киева в Ригу, чтобы удовлетворить значительный спрос. Об этом сообщается на сайте компании.
Отмечается, что рейсы запланированы на 15 и 16 февраля.
"На этой неделе airBaltic планирует предложить ежедневные рейсы из Киева в Ригу", - говорится в сообщении.
Кроме того, авиакомпания планирует прямые рейсы из Киева в Вильнюс во вторник, четверг и субботу, а также прямой рейс из Одессы в Ригу в субботу.
Напомним, SkyUp возобновила продажу билетов на все авиарейсы.
Накануне стало известно, что из-за риска эскалации ряд страховых компаний сообщил о прекращении страхования самолетов для полетов над территорией Украиной. Это создавало риск ограничения полетов в украинском воздушном пространстве.
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