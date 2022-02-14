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Экспорт из Украины за 2021 год вырос на 34,3%

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2021 году составило 676,4 млн долларов.
Экспорт из Украины за 2021 год вырос на 34,3%

В 2021 году экспорт товаров и услуг из Украины составил 79 724,3 млн долларов, это на 34,3% больше по сравнению с предыдущим годом. Импорт вырос на 33,9% до 80 400,7 млн долларов. Об этом сообщает Госстат.

Отмечается, что отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2021 году составило 676,4 млн долларов. В 2020 году оно было также негативное - 677,8 млн долларов.

Ранее сообщалось, что в январе-декабре 2021 года объем внешней торговли товарами составил 141,377 млрд долларов, что на 37% больше (103,429 млрд долларов), чем за аналогичный период 2020 года.

Торговля Украины и РФ выросла почти на четверть

 

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