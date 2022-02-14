Китай остается крупнейшим торговым партнером Украины

На Китай приходится 12% экспорта и импорта товаров и услуг в и из Украины. На втором месте оказалась Россия, а тройку замыкает Польша.

В 2021 году доля Китая во внешнем обороте Украины упала до 12,0% (19 362,9 млн долларов), тогда как по итогам 2020 года его доля составляла 13,1%. Об этом сообщает Госстат в понедельник, 14 февраля.

При этом на втором месте по экспорту и импорту товаров и услуг оказалась Россия - 11 609,2 млн долларов с долей 7,2%. На третьем месте Польша - 10 922,3 млн долларов (6,8%), на четвертом - Германия 10 326,9 млн долларов (6,4%), на пятом - Турция - 8 710,9 млн долларов (5,4%). США находятся на шестом месте (7 637,3 млн долларов, 4,7%).

Всего на страны ЕС приходится 39,3% внешнего оборота Украины.

Напомним, что ранее Минэкономики подсчитало ВВП Украины за 2021 год. В прошлом году украинская экономика, по оценкам министерства, выросла на 3,2%. У НБУ оценка ниже.

Также сообщалось, что в Украине ускорился рост инфляции. Продукты питания за январь по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года подорожали на 14,5%.

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