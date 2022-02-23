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Зеленский ответил на требования Путина

Сейчас Украина сама себя защищает, не находясь ни в одном альянсе, сказал он.
 |  Автор: Иван Кузенко
Зеленский ответил на требования Путина
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на требования главы РФ Владимира Путина, выдвинутые накануне. Политик считает, что стране нужны гарантии безопасности, и срочно. Его слова прозвучали на брифинге после встречи с лидерами Литвы и Польши.

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Так, Зеленский сказал, мол архитектура безопасности в Европе нуждается в безопасности.

В данный момент не работает Будапештский меморандум. У Украины нет иллюзий, страна понимает, что сейчас не состоит ни в одном альянсе и защищает себя самостоятельно, хоть и при поддержке партнеров, добавил глава государства.

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"…но гибнут именно украинцы. Поэтому Украине нужны гарантии безопасности, четкие, конкретные уже сейчас", – добавил президент.

Напомним, вчера, 22 февраля, Владимир Путин назвал четыре требования к Украине. В их числе находится отказ от стремления в НАТО.

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