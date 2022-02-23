Зеленский ответил на требования Путина

Сейчас Украина сама себя защищает, не находясь ни в одном альянсе, сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на требования главы РФ Владимира Путина, выдвинутые накануне. Политик считает, что стране нужны гарантии безопасности, и срочно. Его слова прозвучали на брифинге после встречи с лидерами Литвы и Польши.

Читайте также: В МИД назвали "план А" и "план Б" в противостоянии с РФ

Так, Зеленский сказал, мол архитектура безопасности в Европе нуждается в безопасности.

В данный момент не работает Будапештский меморандум. У Украины нет иллюзий, страна понимает, что сейчас не состоит ни в одном альянсе и защищает себя самостоятельно, хоть и при поддержке партнеров, добавил глава государства.

Читайте также: Украина не планирует наступление, - Шмыгаль

"…но гибнут именно украинцы. Поэтому Украине нужны гарантии безопасности, четкие, конкретные уже сейчас", – добавил президент.

Напомним, вчера, 22 февраля, Владимир Путин назвал четыре требования к Украине. В их числе находится отказ от стремления в НАТО.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.