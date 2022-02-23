ВР выделила на оборону дополнительно 23 млрд грн

Из них 16 млрд грн получит Минобороны на увеличение зарплаты военным, территориальную оборону, программы развития и разработки современного вооружения.

Верховная Рада вечером в среду, 23 февраля, проголосовала за увеличение расходов на безопасность и оборону еще на 23 млрд грн. Соответствующее решение поддержали 345 нардепов.

Согласно принятым изменениям, расходы и доходы госбюджета увеличиваются на 26,5 млрд. грн.

Из этой суммы 23 млрд грн будет выделено по направлению безопасности и обороны. В частности, дополнительные 16 млрд грн получит Министерство обороны на увеличение зарплаты военным, территориальную оборону, программы развития и разработки современного вооружения.

При этом военные смогут получить надбавку к заработной плате в районе 3-5 тысяч гривен.

Также 6 млрд грн получит Министерство внутренних дел, 0,6 млрд грн – Главное управление разведки. Еще 0,5 млрд грн будут направлены на водоснабжение в Донецкой области и 0,2 млрд грн – Донецкой и Луганской областям на устранение последствий эскалации.

Кроме того, Министерству финансов выделяют дополнительные 3,1 млрд. грн. на обслуживание государственного долга.

Увеличить расходы позволило перевыполнение доходов бюджета по статье сбора налога на добавленную стоимость с товаров, ввезенных в Украину. Кроме того, в бюджет внесли грант от Евросоюза в 90 млн. евро.

Главе парламента поручили безотлагательно подписать документ.

Напомним, неделей ранее президент Владимир Зеленский подписал указ о повышении зарплат военным.