COVID-19: Кабмин упростил въезд украинцам, возвращающимся домой

Теперь украинцы не будут отправляться на самоизоляцию, независимо от того, из какой страны они возвращаются и имеют ли COVID-документы.

Кабмин упростил COVID-ограничения в плане пересечения границы украинцами, возвращающимися домой. Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко в среду, 23 февраля.

Теперь украинцы не будут отправляться на самоизоляцию, независимо от того, из какой страны они возвращаются и имеют ли COVID-документы. В частности, отменено требование обязательной самоизоляции и установке приложения Вдома или обсервации.

"Теперь для пересечения государственной границы Украины ее граждане не обязаны иметь ковидные документы: желтый или зеленый COVID-сертификат, документ о результатах тестирования на COVID-19 или сертификат о выздоровлении от коронавируса", - сказал Ляшко.

Также отменен запрет на въезд для иностранцев, которые прибывают из стран Южной Африки. Ранее такая норма действовала во избежание распространения штамма коронавируса Омикрон. Граждане Украины, которые находились в этих странах более семи дней, должны были пройти обязательную самоизоляцию.

Напомним, что ранее НАН сделала прогноз по эпидемии COVID на начало весны. Ученые прогнозируют снижение заболеваемости коронавирусом - суточный прирост будет колебаться в пределах 13-26 тысяч.