Более 14 тысяч резервистов теробороны призовут на месяц для учений

Проведение первого учебного собрания территориальной обороны запланировано в Мариуполе, Северодонецке и Краматорске.

В ближайшее время на обучение на 30 суток будет призвано 14 200 резервистов территориальной обороны в отдельных районах и областях. Об этом сказал командующий Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины Юрий Галушкин, сообщает Офис президента в среду, 23 февраля.

На селекторном совещании по введению чрезвычайного положения в Украине Галушкин также отметил, что в дальнейшем не исключено проведение собрания во всех бригадах и батальонах. Проведение первого учебного собрания территориальной обороны запланировано в Мариуполе, Северодонецке и Краматорске.

Галушкин также обратился к руководителям областных государственных администраций с просьбой о содействии и поддержке сил территориальной обороны во время организации и проведения таких учений.

Участники совещания подробно обсудили планы действий в различных ситуациях, организацию работы медицинских учреждений, действия военно-гражданских администраций Луганской и Донецкой областей, местных властей Мариуполя, охрана которого будет усилена.

Ранее сообщалось, что в Украине возрастной порог для бойцов терробороны могут поднять до 70 лет. При этом во многих частях территориальной обороны набрали уже более 75% состава.