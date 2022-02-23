Newsweek сообщил новые сроки вторжения РФ

Операция начнется с кибератаки, за которой последует наземное вторжение, которое, вероятно, произойдет ночью, сообщило СМИ со ссылкой на разведку.

Масштабное российское вторжение в Украину с использованием авиаударов, ракет и наземных войск может начаться в следующие 48 часов. Об этом в среду, 23 февраля, сообщило американское издание Newsweek со ссылкой на источник в американской разведке.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский был проинформирован об этой угрозе.

"Сообщения авианаблюдателей указывают на то, что сегодня утром Россия нарушила воздушное пространство Украины, совершив непродолжительный полет ее территорией разведывательным самолетом", - добавил неназванный чиновник.

По словам представителя американской разведки, оценка Пентагона включает российские авиаудары, крылатые ракеты и наземное вторжение.

Информацию подтвердил второй источник в разведорганах США, который подчеркнул комплексный характер военной операции, которую министерство обороны США ожидало от России.

Неназванный чиновник сообщил Newsweek, что вторжение будет включать в себя не только наступление с неподконтрольной территории Донбасса, куда после признания "ДНР" и "ЛНР" были отправлены дополнительные российские подразделения, но и крупное наступление на Киев от северной границы с Беларусью, где российские войска недавно провели совместные учения со своим союзником.

Представитель США заявил, что операция начнется с кибератаки, за которой последует наземное вторжение, которое, вероятно, произойдет ночью. Однако оба чиновника утверждали, что планы России могут измениться в зависимости от ежедневных событий.

При этом в Newsweek подчеркнули, что анонимный источник, близкий к украинскому правительству подтвердил получение вышеприведенной информации.

Напомним, сегодня днем произошла кибератака на сайты правительства. Полностью или частично перестали работать сайты МИД, СБУ, МВД, Минобороны и Верховной Рады.

Как сообщалось, сегодня в СНБО пообещали мгновенный отпор в случае атаки на любой украинский город.