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Украинцев предупредили о возможной провокации Беларуси с Су-24

Очевидцы сняли, как в Беларуси транспортируют непригодный к полетам бомбардировщик, который могут использовать в качестве реквизита при постановочных видео про "обезвреживание украинского боевого самолета".
Украинцев предупредили о возможной провокации Беларуси с Су-24

В Беларуси могут готовить военную провокацию с использованием якобы украинского бомбардировщика Су-24. Об этом в среду, 23 февраля, сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины.

Там рассказали о распространении видеозаписи транспортировки бомбардировщика Су-24 в приграничном с Украиной Ивановском районе Беларуси. В центре подтвердили, что Украина имеет на вооружении самолеты Су-24.

"По визуальной оценке, транспортированный самолет является полностью непригодным для осуществления полетов, что делает его идеальным "реквизитом" для постановочных видео по обезвреживанию украинского боевого самолета, который нарушил воздушное пространство Беларуси", - предупреждают в ЦПД.

Там также добавили, что подобное провокационное видео может стать началом активной фазы реализации планов Беларуси по оправданию военной агрессии в отношении Украины.

 

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