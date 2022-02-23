Сколько газа Украина должна импортировать в 2022-2023: прогноз Нафтогаза

Для обеспечения финансирования закупки необходимо решить проблему разницы в тарифах: между установленным и экономически обоснованным, пояснил Витренко.

Для формирования запасов на отопительный сезон 2022-2023 годов Украина должна импортировать 9-11 млрд кубометров газа. Об этом сообщает глава правления НАК Нафтогаз Юрий Витренко на заседании комитета Верховной Рады по энергетике в среду, 23 февраля.

"Общий объем газа, который Украина будет импортировать в 2022 году в рамках формирования достаточного ресурса для устойчивого прохождения отопительного сезона, составляет около 9-11 млрд кубометров", - сказал Витренко.

При наличии достаточного финансового ресурса Нафтогаз планирует из этого объема закупить 5-8 млрд кубометров газа. Однако для обеспечения наличия средств на закупку срочно необходимо решить проблему разницы в тарифах: между установленным и экономически обоснованным.

Как полагает Витренко, компенсировать разницу в тарифах без перекладывания дополнительного бремени на плечи граждан может государство и источник такой компенсации должен быть четко определен.

Напомним, что ранее Оператор ГТС заявил об увеличении заявки на транзит. Заявка на транзит природного газа через Украину в Евросоюз на 23 февраля составляет почти 61 млн кубометров.

Также сообщалось, что Еврокомиссия не видит связи между ситуацией с СП-2 и ценами на газ. Остановка процесса утверждения сертификации газопровода не может повлиять на цены на газ, считают в Брюсселе.