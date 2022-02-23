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Рада одобрила введение чрезвычайного положения

Чрезвычайное положение вводится на территории всей страны сроком на 30 дней с возможностью продления.
Рада одобрила введение чрезвычайного положения

Верховная Рада на внеочередном заседании в среду, 23 февраля, 335 голосами поддержала решение СНБО о введении в Украине чрезвычайного положения.

Режим ЧП вступает в силу с 24 февраля и продлится 30 дней. Позже этот период может быть продлен.

Так, чрезвычайное положение предусматривает:

  • Особый режим въезда-выезда, досмотр автомобилей (при необходимости),
  • Запрет на массовые мероприятия и забастовки (при необходимости, запрет устанавливается судом),
  • Комендантский час (не во всех городах, по заявлению властей),
  • Проверка документов, обыски граждан и жилья (при необходимости),
  • Запрет призывникам и военнообязанным менять регистрацию без позволения военкомата. Также запрет на их выезд за границу,
  • Запрет на распространение информации, которая может "дестабилизировать обстановку",
  • Особое регулирование связи и интернета.
  • Может проводиться временная или безвозвратная эвакуация населения - с предоставлением альтернативного жилья.

 

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