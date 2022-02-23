Рада одобрила введение чрезвычайного положения

Чрезвычайное положение вводится на территории всей страны сроком на 30 дней с возможностью продления.

Верховная Рада на внеочередном заседании в среду, 23 февраля, 335 голосами поддержала решение СНБО о введении в Украине чрезвычайного положения.

Режим ЧП вступает в силу с 24 февраля и продлится 30 дней. Позже этот период может быть продлен.

Так, чрезвычайное положение предусматривает:

Особый режим въезда-выезда, досмотр автомобилей (при необходимости),

Запрет на массовые мероприятия и забастовки (при необходимости, запрет устанавливается судом),

Комендантский час (не во всех городах, по заявлению властей),

Проверка документов, обыски граждан и жилья (при необходимости),

Запрет призывникам и военнообязанным менять регистрацию без позволения военкомата. Также запрет на их выезд за границу,

Запрет на распространение информации, которая может "дестабилизировать обстановку",

Особое регулирование связи и интернета.

Может проводиться временная или безвозвратная эвакуация населения - с предоставлением альтернативного жилья.