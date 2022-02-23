Рада одобрила введение чрезвычайного положения
Чрезвычайное положение вводится на территории всей страны сроком на 30 дней с возможностью продления.
Верховная Рада на внеочередном заседании в среду, 23 февраля, 335 голосами поддержала решение СНБО о введении в Украине чрезвычайного положения.
Режим ЧП вступает в силу с 24 февраля и продлится 30 дней. Позже этот период может быть продлен.
Так, чрезвычайное положение предусматривает:
- Особый режим въезда-выезда, досмотр автомобилей (при необходимости),
- Запрет на массовые мероприятия и забастовки (при необходимости, запрет устанавливается судом),
- Комендантский час (не во всех городах, по заявлению властей),
- Проверка документов, обыски граждан и жилья (при необходимости),
- Запрет призывникам и военнообязанным менять регистрацию без позволения военкомата. Также запрет на их выезд за границу,
- Запрет на распространение информации, которая может "дестабилизировать обстановку",
- Особое регулирование связи и интернета.
- Может проводиться временная или безвозвратная эвакуация населения - с предоставлением альтернативного жилья.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: