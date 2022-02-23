Россия заблокировала Крым – Денисова

Беспрепятственно могут попасть домой только крымчане с российскими паспортами, утверждает омбудсмен.

Россия заблокировали работу двух контрольных пунктов въезда-выезда в аннексированном Крыму напротив украинских КПВВ Каланчак и Чонгар. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook вечером среду, 23 февраля.

"Оккупационные власти на территории временно оккупированного Крыа приостановили выезд граждан с полуострова на подконтрольную правительству Украины территорию напротив КПВВ Каланчак и Чонгар", – написала она.

По данным Денисовой, за последние два часа оккупационные власти не пропустили на полуостров около 50 граждан Украины. Беспрепятственно могут попасть домой только крымчане с российскими паспортами.

"Выезд с полуострова заблокирован. Российские силовики объясняют это тем, что якобы украинские власти прекратили работу КПВВ в одностороннем порядке. В то же время украинские пограничники подчеркивают, что со стороны материковой Украины КПВВ работают в штатном режиме", – отметила омбудсмен.

Ранее сообщалось, что Россия в Крыму стягивает военную технику к админгранице с Херсонской областью. Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.