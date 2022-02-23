Чрезвычайное положение в Украине. Что нужно знать

Впервые за годы независимости на всей территории Украины введено чрезвычайное положение, исключением является только Донецкая и Луганская области, где с 2014 года уже действуют дополнительные ограничения.

В Украине ввели чрезвычайное положение на 30 дней. Оно будет распространяться на всю территорию Украины кроме Донецкой и Луганской областей, где и так действует особый режим.

Меры ЧП

Чрезвычайное положение предусматривает:

- особый режим въезда и выезда (при необходимости);

- ограничение движения транспортных средств и их осмотр (при необходимости);

- усиленная охрана общественного порядка и объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения и народного хозяйства;

- запрет на проведение массовых мероприятий (кроме тех, запрет на проведение которых устанавливает суд) и забастовок;

- эвакуация людей из мест, опасных для проживания, обязательное предоставление им стационарного или временного жилья;

- введение комендантского часа (при необходимости);

- проверка документов у граждан, при необходимости — осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов;

- запрет призывникам, военнообязанным и резервистам менять место жительства без ведома военкомата, Службы безопасности Украины и соответствующего подразделения Службы внешней разведки;

- запрет на изготовление и распространение информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку;

- запрет работы любительских радиоустройств личного пользования;

- особые правила пользования связью и передачи информации через компьютерные сети (при необходимости).

Как будет жить Киев

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после введения чрезвычайного положения в Киеве введут усиленный контроль вьезда и выезда, запретят массовые мероприятия и митинги и могут ограничивать движение транспорта.

По словам Кличко, комендантский час на территориях областей и городов не будут вводить до принятия отдельного решения.

В ближайшее время будут организованы и проведены учебные сборы резервистов в батальонах и бригадах терробороны. Эти учения будут длиться 30 дней.

Кличко объяснил, что все необходимые решения и меры по введению чрезвычайного положения в столице примет оперативный штаб Киева.

Мэр призвал жителей не паниковать и объяснил, что введение ЧП – это предупредительный шаг, чтобы обеспечить безопасность в Украине.

Ситуация на границах

Государственная пограничная служба сообщила о дополнительных режимных ограничениях в районах, граничащих с РФ, Беларусью, временно оккупированной территорией Украины и прилегающих к морскому побережью.

Отныне запрещено находиться в приграничных местах в ночное время, выход любых судов из пунктов базирования, движение транспорта, кроме военного и агротехники, по полевым и лесным дорогам, ведущим к государственной границе.

Запрет касается также пребывания иностранцев в пограничной полосе, использования радиостанций, полетов легкомоторных и беспилотных летательных аппаратов, видео- или фотосъемка пограничников и объектов в пограничных районах, и передвижение по берегу или льду пограничных водоемов.

Права

Даже в условиях режима чрезвычайного положения Конституция гарантирует:

право на жизнь, уважение достоинства, запрет пыток, свободу и личную неприкосновенность, недопустимость содержания под стражей без решения суда (кроме задержания на 72 часа в соответствии с законом), право на обращение к государственной власти, право на жилье, право на брак, права ребенка, право на суд, равенство перед законом, недопустимость лишения гражданства или экстрадиции.

Банковская система

При чрезвычайном положении банковская система работает в штатном режиме: без приостановки работы банков, межбанковских расчетов, наличных и безналичных расчетов, кассовых и валютных операций.